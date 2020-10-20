Татьяна Волосожар: быстрее всех, что я беременна, понял Стефан Ламбьель

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала, как четыре года назад узнала о своей беременности. В то время она вместе с мужем и партнёром Максимом Траньковым выступала в ледовых шоу.
«На одном из ледовых шоу мы поняли, что я беременна. Точнее, быстрее всех это понял наш друг, швейцарский фигурист Стефан Ламбьель. Он как-то сказал Максу: «Слушай, а Таня не беременна ли? Она всегда очень красивая. Но сейчас как-то по-особенному».
Мы признались, что работаем над этим вопросом, но наверняка не знаем. Тогда я купила тест и выяснилось, что Стефан прав…
Мы были заняты только в ледовых шоу. Их, конечно, пришлось приостановить. Естественно, мы предупредили агентов, с которыми работали. Нас согласились подождать, пока я рожу и буду готова снова на них выступать.
Заключительное для нас выступление случилось на четвертом месяце беременности», — приводит слова Волосожар Letidor.
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