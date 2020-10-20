«Девочки с голосами как у оленят». Монеточка — о Косторной, Щербаковой и Трусовой
Певица Монеточка поделилась впечатлениями от встречи с фигуристками Алёной Косторной, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.
Напомним, в межсезонье-2020 Косторная и Трусова перешли от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, а Щербакова осталась у Тутберидзе.
«Ты знаешь историю про этих трёх юниорок, которые занимают везде первые места. Мне так интересно за ними наблюдать, они такие смелые, такие сильные. И при этом такие малышки!
Это крошечные девочки, я виделась с ними, это девочки с голосами как у оленят. И при этом они выделывают такие безумные штуки, несут такую радость и такой праздник для страны», — сказала Монеточка в интервью YouTube-каналу «вДудь».
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