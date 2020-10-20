Певица Монеточка: нельзя выбрать между Загитовой и Медведевой. Это как мама и папа

Известная российская поп-певица Монеточка ответила на вопрос, кто ей больше нравится: олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова или двукратная чемпионка мира в том же виде Евгения Медведева.

«Нельзя выбирать. Это как мама и папа. Они прекрасны, очаровательны, как принцессы, ангелы, спустившиеся к нам. Как можно среди них кого-то выбирать?» — рассказала она в интервью YouTube-каналу «вДудь».

Также певицу спросили, какой тренер ей больше импонирует, Этери Тутберидзе или двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«Тутберидзе! Тутберидзе!» — сказала она.

Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе в тренерскую академию Плющенко ушли сразу две ведущие российские фигуристки: Александра Трусова и Алёна Косторная.