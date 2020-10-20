Мишина: Туктамышева нацелена прыгать четверной тулуп

Татьяна Мишина, тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, рассказала о готовности своей подопечной к соревнованиям. По словам Мишиной, у Туктамышевой готовы две программы.

«Сейчас у Лизы хорошая короткая программа, которую делала итальянка Каппеллини. Лиза чаще всего была энергичной, шустрой, бодрой. А тут она раскрывается душевно – это взрослое красивое катание. Хорошо, что две программы идут на контрасте. Вторая сделана вместе с Юрой Смекаловым ещё на изоляции. Если Лиза будет катать эти программы хорошо, то они действительно получатся удачными. Многим специалистам они понравились.

Перед отъездом на сборы Лиза прыгала четверной тулуп, но чистых выездов не было. А такой прыжок рискованно вставлять в программу. Точно будут тройной аксель в короткой и два – в произвольной. Лиза продолжит набирать форму и восстанавливать четверной. Многое зависит от физической готовности. То перерыв длинный был, то травма плеча… Но Лиза абсолютно точно нацелена прыгать четверной тулуп», — цитирует Мишину «Спорт день за днём».