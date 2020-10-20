«Добро пожаловать в семью». Сотскова показала нового питомца

Российская фигуристка Мария Сотскова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала нового питомца — собаку. На фото Сотскова предстала с возлюбленным, Михаилом Омельчуком, и собачкой.
«Добро пожаловать в семью, Мишель», — написала Сотскова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
20-летняя Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.
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