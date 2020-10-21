Фигурист Петров перешёл в академию Плющенко от бывшего тренера олимпийского чемпиона

Российский фигурист Александр Петров, выступающий в одиночном катании, перешёл в академию Евгения Плющенко. Ранее 21-летний спортсмен тренировался в Санкт-Петербурге, в группе Алексея Мишина, воспитавшего Плющенко. Видео тренировки с участием Петрова опубликовано на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Петров — победитель и призёр турниров серии «челленджер», бронзовый призёр чемпионата России – 2016.
Ранее, в конце сентября к Плющенко перешёл другой фигурист из Санкт-Петербурга, 19-летний Леонид Свириденко, который занимался у Олега Татаурова.
Напомним, что минувшим летом в академию «Ангелы Плющенко» из группы Этери Тутберидзе перешли Александра Трусова, Алёна Косторная, Вероника и Алёна Жилины, Арина Парсегова.
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