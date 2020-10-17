Евгений Плющенко показал, как идёт строительство нового катка для его академии

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко вместе с сыном Александром побывал на строительстве новой ледовой площадки его академии «Ангелы Плющенко» и рассказал, как всё будет выглядеть через пару недель. Тестовое открытие Плющенко планирует на день рождения, 3 ноября.

«На втором этаже нашей школы — зона ресторана. Там спортсмены будут получать диетическое, правильное питание из домашнего хозяйства. Будут витражные окна с видом на лед – здесь будут сидеть родители и смотреть. Также будет зал ОФП, тренажерный зал и зал хореографии. Очень просторно и в то же время уютно. Класс!» — рассказал Плющенко.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».