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«У меня самый крутой партнёр!» Елена Ильиных опубликовала фото с Владом Топаловым

«У меня самый крутой партнёр!» Елена Ильиных опубликовала фото с Владом Топаловым
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях российская фигуристка Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с певцом Владом Топаловым. Напомним, Ильиных и Топалов являются партнёрами по проекту «Ледниковый период».

«Ну что сказать… Мы сделали это снова! А ещё — у меня самый крутой партнёр! Пожалуй, на сегодня всё. Добрых снов», — подписала Ильиных фото.

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

16 января 2020 года у Ильиных и её возлюбленного, знаменитого танцовщика Сергея Полунина, родился сын. Мальчика назвали Миром. После рождения ребёнка Елена работает тренером в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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