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Расписание 3-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

Расписание 3-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи
Фигурное катание / Кубок России 0

С 23 по 27 октября в Сочи пройдёт третий этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

Кубок России по фигурному катанию. 3-й этап. Сочи

23 октября, пятница

Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец. Начало – 17:00
Танцы на льду. Ритм-танец. Начало – 19:25
Мужчины. Короткая программа. Начало – 20:30

24 октября, суббота

Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец. Начало – 13:00
Женщины. Короткая программа. Начало – 15:50, прямая трансляция с 16:20 – на Первом канале
Танцы на льду. Произвольный танец. Начало – 17:35
Мужчины. Произвольная программа. Начало – 18:55

25 октября, воскресенье

Юноши. Короткая программа. Начало – 13:00
Пары. Короткая программа. Начало – 15:45, прямая трансляция с 17:40 – на Первом канале
Женщины. Произвольная программа. Начало – 17:15
Пары, юниоры. Короткая программа. Начало – 19:30

26 октября, понедельник

Юноши. Произвольная программа. Начало – 13:15
Пары. Произвольная программа. Начало – 16:15
Пары, юниоры. Произвольная программа. Начало – 17:30
Девушки. Короткая программа. Начало – 18:30

27 октября, вторник

Девушки. Произвольная программа. Начало – 12:00

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