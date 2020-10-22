Расписание 3-го этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи

С 23 по 27 октября в Сочи пройдёт третий этап Кубка России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание турнира.

Кубок России по фигурному катанию. 3-й этап. Сочи



23 октября, пятница



Танцы на льду, юниоры. Ритм-танец. Начало – 17:00

Танцы на льду. Ритм-танец. Начало – 19:25

Мужчины. Короткая программа. Начало – 20:30



24 октября, суббота



Танцы на льду, юниоры. Произвольный танец. Начало – 13:00

Женщины. Короткая программа. Начало – 15:50, прямая трансляция с 16:20 – на Первом канале

Танцы на льду. Произвольный танец. Начало – 17:35

Мужчины. Произвольная программа. Начало – 18:55



25 октября, воскресенье



Юноши. Короткая программа. Начало – 13:00

Пары. Короткая программа. Начало – 15:45, прямая трансляция с 17:40 – на Первом канале

Женщины. Произвольная программа. Начало – 17:15

Пары, юниоры. Короткая программа. Начало – 19:30



26 октября, понедельник



Юноши. Произвольная программа. Начало – 13:15

Пары. Произвольная программа. Начало – 16:15

Пары, юниоры. Произвольная программа. Начало – 17:30

Девушки. Короткая программа. Начало – 18:30



27 октября, вторник

Девушки. Произвольная программа. Начало – 12:00