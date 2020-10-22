Овсянников: как проводить чемпионат России без топовых пар? ФФККР разберётся с их допуском

Серебряный призер Олимпийских игр Олег Овсянников высказал мнение, что ФФККР изменит правила допуска на чемпионат России.

Напомним, сейчас для попадания на ЧР необходимо выступить на двух этапах Кубка страны. Этап Кубка России в Сочи пропустят чемпионы Европы Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

«Сами понимаете, что от травм никто не застрахован. Я думаю, пусть наши ребята восстанавливаются: и парники, и танцоры. Сейчас важнее всего здоровье. Думаю, федерация разберется с их допуском на чемпионат России. На это никак не повлияет выступление на этапах Кубка, мне так кажется. Потому что как проводить главный старт года без наших топовых пар?» — приводят слова Овсянникова «Известия».

Помимо этого Овсянников прокомментировал проведение этапа Кубка России в Сочи при пустых трибунах: «Так решили в Роспотребнадзоре. Главное, что соревнования идут. За спортсменов после долгого карантина, когда были все эти ограничения, вообще было страшно. Спасибо, что разрешают хоть какие-то старты. Болельщики важны для спортсменов, я согласен. Но в нынешней ситуации главное — соревноваться».