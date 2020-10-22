Чемпион мира Шахрай: Щербакова сильно прогрессирует. Она способна выдать суперсезон

Чемпион мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпиады 1980 года Сергей Шахрай предположил, что в сезоне-2020/2021 не будет равных Анне Щербаковой.
Напомним, 16-летняя Щербакова занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. Спортсменка одержала победу на первом этапе Кубка России, который прошёл ранее в октябре.
«Самые хорошие перспективы я вижу у подопечных Тутберидзе. Причём скорее даже у Щербаковой, а не у Валиевой.
Анна сильно прогрессирует, у неё появляется зрелость в катании. Она способна выдать суперсезон», — приводят слова Шахрая «Известия».
16-летняя Щербакова — двукратная чемпионка России, победительница двух этапов Гран-при, серебряный призёр чемпионата Европы в Граце (Австрия) и финала Гран-при — 2019, который состоялся в Турине (Италия).
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