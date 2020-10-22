Радимов: поговорили с Плющенко, расставили все точки над i

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сообщил, что уладил разногласия с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. Ранее Радимов раскритиковал Плющенко и поддержал тренера Этери Тутберидзе.
«Мы поговорили с Евгением, расставили все точки над i. Никаких проблем между нами не было и быть не может. Просто возникло лёгкое недопонимание. Всё нормально, мы взрослые люди, знаем друг друга очень давно, ничего такого между нами не произошло. Просто не поняли друг друга — сначала он меня, а потом я. Хорошо, что по-мужски поговорили по телефону, можно сказать, пожали друг другу руки.
Очень рад, что мы во всём разобрались, поговорили. Будем дальше болеть за фигурное катание», — цитирует Радимова РИА «Новости».
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