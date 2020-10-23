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13-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной сальхов на тренировке

13-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной сальхов на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

13-летняя фигуристка Софья Акатьева, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, выучила четверной сальхов. Элемент ультра-си Софья исполняет с поднятыми вверх руками. Видео прыжка, исполненного Акатьевой на тренировке, опубликовано на странице Team Tutberidze в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Team Tutberidze в «Инстаграме».

Для Акатьевой это уже третий элемент уровня ультра-си, ранее фигуристка выучила и уже исполняла на соревнованиях тройной аксель и четверной тулуп.

На первом этапе Кубка России в Сызрани Акатьева была лучшей среди юниорок, опередив всех соперниц более чем на 40 баллов. На прошлогоднем чемпионате страны среди юниоров Софья уступила только одногруппнице Камиле Валиевой.

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