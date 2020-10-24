Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко показал видео шуточного боя с Гном Гномычем

Плющенко показал видео шуточного боя с Гном Гномычем
Фигурное катание / Гран-при 0

Двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как в шутку дерётся с 7-летним сыном, известным как Гном Гномыч.

«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве! В обиду себя точно не даст! Пацан растёт», — подписал видео Плющенко.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Плющенко неоднократно критиковали и критикуют за чрезмерную медийность сына.

«Четверной, выезд, ещё раз четверной». Евгений Плющенко понянчился с младшим сыном
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020