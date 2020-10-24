Плющенко показал видео шуточного боя с Гном Гномычем
Двукратный чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен показал, как в шутку дерётся с 7-летним сыном, известным как Гном Гномыч.
«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве! В обиду себя точно не даст! Пацан растёт», — подписал видео Плющенко.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Плющенко неоднократно критиковали и критикуют за чрезмерную медийность сына.
«Четверной, выезд, ещё раз четверной». Евгений Плющенко понянчился с младшим сыном
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