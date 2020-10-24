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Тарасова: не понимаю, как Туктамышева может стоять на 3-м месте после короткой программы!

Тарасова: не понимаю, как Туктамышева может стоять на 3-м месте после короткой программы!
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя выступления фигуристок в короткой программе на третьем этапе Кубка России в Сочи, выразила недоумение третьим местом Елизаветы Туктамышевой.

Фигуристка из Санкт-Петербурга, у которой это был первый старт в сезоне, чисто исполнила тройной аксель (единственная из участниц). Судьи сумели найти лишь небольшой недокрут на тройном тулупе в каскаде. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова ограничилась акселем в 2,5 оборота, а в каскаде после тройного лутца сумела прыгнуть только двойной риттбергер. При этом оценка Щербаковой оказалась выше, чем у Туктамышевой. Даже после повышения оценки Туктамышевой на 1 балл Анна выигрывает у Елизаветы 0,11 балла.

«Вращения у Ани просто изумительные. Но я всё-таки не понимаю, как Туктамышева может стоять на третьем месте после короткой программы. Она сделала все элементы, даже аксель в 3,5 оборота исполнила. Туктамышева так вдохновенно каталась! Она показывает, что в её возрасте можно кататься, побеждать и исполнять сложные прыжки. Лиза одна такая, до сих пор в строю», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Судьи пересмотрели баллы Туктамышевой за короткую программу на Кубке России
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