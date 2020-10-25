Победный прокат произвольной программы Анны Щербаковой на этапе Кубка России в Сочи

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова не избежала ошибок в произвольной программе на этапе Кубка России в Сочи, хотя для зрителей они были практически незаметны. Немного изменив программу в ходе проката, Анна исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, второй прыжок в котором не был засчитан из-за превышения лимита на исполнение одинаковых прыжков. Также фигуристка ошиблась во время исполнения каскада тройной лутц – тройной риттбергер. Но всё это было практически незаметно после блестящего исполнения четверного флипа – единственного прыжка в четыре оборота в произвольной программе Щербаковой.
Анна выиграла уже второй этап Кубка России в сезоне-2020/2021 и выполнила условия отбора на чемпионат страны, где будет защищать титул.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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