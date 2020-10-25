Без судейских подарков. Щербакова с лишним прыжком разгромила Туктамышеву в Сочи

После короткой программы женщин на этапе Кубка России в Сочи в центре внимания вновь оказались те, кому положено оставаться в тени. Обсуждения оценок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой напрочь затмили сами прокаты. Особенно обидно за Дарью Усачёву – о сенсационном лидерстве 14-летней юниорки почти никто не вспоминал.

Зато во многом благодаря неоднозначному судейству, перед произвольной программой интрига просто зашкаливала. Мало того что Усачёву и Туктамышеву разделяло всего 1,05 балла, так между ними расположилась ещё и Щербакова. Для каждой из этих фигуристок воскресный прокат приобретал колоссальное значение. И каждая поставила на кон куда большее, чем титул победительницы этапа Кубка России.



Оставалось лишь надеяться, что судьи опять всё не испортят. К счастью, надежды оправдались.

Усачёва заплакала из-за одной ошибки

Вместе с лидирующей тройкой в топ-5 по итогам короткой программы предсказуемо попали Анастасия Гулякова и Софья Самодурова. Им и выпало открывать последнюю разминку. Настя впервые показала широкой публике свою лёгкую и задорную произвольную программу, но дважды упала и пропустила вперёд Самодурову. Чемпионка Европы 2019 года откаталась лучше коллеги по группе Мишина, но тоже не обошлась без неприятных ошибок.

Туктамышеву засудили на этапе Кубка России в Сочи. Татьяна Тарасова не выдержала! Щербакова чуть не плакала, но судьи простили ей грубую ошибку. Кому вообще нужно такое фигурное катание?!

Перед выступлением Усачёвой стало ясно, что места на пьедестале разыграют три оставшиеся фигуристки. Несмотря на огромный груз ответственности, Даша вновь каталась легко и чисто. Джульетта в её исполнении выглядит не так трагично, как мы привыкли, но гораздо нежнее и лиричнее. Пожалуй, на примере этой программы особенно заметно, какого прогресса в презентации ей удалось добиться за последнее время.



О том, что за идеально воплощённым образом скрывалось сильное волнение, свидетельствовали только ошибки на прыжках падение с тройного тулупа в каскаде с тройным флипом в концовке программы. По дороге в «кисс энд край» Даша заплакала от переизбытка эмоций, но результат в 225,19 балла вряд ли давал поводы для расстройства.

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Щербакова доказала превосходство

Свои оценки Дарья встречала в полном одиночестве, потому как Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков в это время настраивали на прокат Анну Щербакову. Двукратная чемпионка России накануне сказала, что очень хочет реабилитироваться за ошибку в короткой программе. И сама же своё желание исполнила.

Немов в юбке. Грубая ошибка судей превратила Туктамышеву в народного героя Арбитры признали, что занизили Лизе оценку. Ждём публичных извинений!

Казалось, недовольство собой немного сковало и придавило Аню. В программе, изменённой после контрольных прокатов, она чувствовала себя увереннее, чем в Сызрани, но присущая ей лёгкость уступила место полной концентрации и боязни ошибиться. При этом в техническом плане у Щербаковой практически всё было идеально, а великолепный четверной флип на огромные плюсы и вовсе стал украшением всего этапа в Сочи. Тем не менее после проката у Ани тоже глаза были на мокром месте. То ли от сброшенного напряжения, то ли от единственной ошибки: каскад тройной лутц – тройной тулуп не был засчитан из-за лишнего, третьего за программу тулупа.



Возможно, именно этот просчёт и не позволил Ане превзойти свой же результат образца этапа в Сызрани, но оценка в 239,91 балла практически снимала все вопросы о победительнице.

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Судьи зря городили огород

Было сложно поверить, что Туктамышева даже с идеальным прокатом обойдёт Щербакову. Скорее, ей предстояла борьба с Усачёвой за второе место, и после классного тройного акселя этот расклад казался вполне возможным. Однако дальше Лиза посыпалась и огорчила фанатов кучей помарок. Как итог – законное третье место с отставанием в 26,65 балла от лидера. Называя вещи своими именами, Щербакова просто разгромила Туктамышеву. Без судейских подарков и ненужных разговоров.

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Произвольная программа в Сочи всё расставила по своим местам. Щербакова действительно сильнее Туктамышевой и Усачёвой, что и доказала на льду.



И от этого судейство в короткой программе выглядит ещё более странным непонятным.