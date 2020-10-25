Нежная Джульетта в исполнении Дарьи Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи. Видео
Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года, российская фигуристка Дарья Усачёва показала очень нежную и лиричную Джульетту в произвольной программе на третьем этапе Кубка России в Сочи. За всю программу Дарья допустила только одну ошибку в концовке – упала при приземлении со второго прыжка в каскаде тройной флип – тройной тулуп. Всё остальное было исполнено красиво и безупречно.
Усачёва, лидировавшая после короткой программы, в итоге стала серебряным призёром соревнований, уступив одногруппнице Анне Щербаковой. Для Дарьи это вторая медаль этапов Кубка России среди взрослых. На втроом этапе в Москве она завоевала бронзу.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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