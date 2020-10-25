Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Дарья Усачёва: допустила грубую ошибку – упала с каскада. Это непростительно

Дарья Усачёва: допустила грубую ошибку – упала с каскада. Это непростительно
Фигурное катание / Кубок России 0

Лидировавшая после короткой программы ученица Этери Тутберидзе, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года Дарья Усачёва, призналась, что сильно расстроилась из-за единственной ошибки в произвольном прокате. Дарья упала при приземлении со второго прыжка в каскаде тройной флип – тройной тулуп.

«Сегодняшним прокатом я недовольна, потому что допустила грубую ошибку – упала с каскада. Конечно, это непростительно. Значит, надо продолжать работать. Перед контрольными прокатами я говорила, новая программа мне очень нравится. Я начинаю её больше понимать, вживаться в образ Джульетты. Теперь нужно накатать программу так, чтобы все элементы исполнять чисто и выдавать эмоции», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.

Без судейских подарков. Щербакова с лишним прыжком разгромила Туктамышеву в Сочи
А 14-летняя Усачёва плакала. Помощники Тутберидзе оставили её в полном одиночестве.
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020