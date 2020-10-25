Дарья Усачёва: допустила грубую ошибку – упала с каскада. Это непростительно
Лидировавшая после короткой программы ученица Этери Тутберидзе, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года Дарья Усачёва, призналась, что сильно расстроилась из-за единственной ошибки в произвольном прокате. Дарья упала при приземлении со второго прыжка в каскаде тройной флип – тройной тулуп.
«Сегодняшним прокатом я недовольна, потому что допустила грубую ошибку – упала с каскада. Конечно, это непростительно. Значит, надо продолжать работать. Перед контрольными прокатами я говорила, новая программа мне очень нравится. Я начинаю её больше понимать, вживаться в образ Джульетты. Теперь нужно накатать программу так, чтобы все элементы исполнять чисто и выдавать эмоции», — приводит слова Усачёвой пресс-служба ФФККР.
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А 14-летняя Усачёва плакала. Помощники Тутберидзе оставили её в полном одиночестве.
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