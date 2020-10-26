Глейхенгауз прокомментировал второе место Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Дарьи Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи. Усачёва заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.
«У неё сегодня в произвольной программе была техническая ошибка на тулупе в каскаде – это было неожиданно, ведь приземление с первого прыжка было хорошим. Будем разбираться, но в целом она очень достойно показала себя на первых двух соревнованиях. Она стрессоустойчива, может катать на максимум то, что умеет.
Тройной аксель пока в процессе, у него хорошая высота, но пока немного не хватает крутки – даже если она его почти выезжает, есть недокруты. Сначала надо докрутить, потом будем говорить о выезде и уже дальше вставлять в программы. Главное, что она его тренирует, а кто тренирует – у тех и получается», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.
- 26 октября 2020
-
10:20
-
09:29
-
00:44
-
00:16
- 25 октября 2020
-
23:34
-
23:11
-
22:39
-
22:15
-
22:01
-
21:52
-
21:34
-
21:13
-
20:48
-
19:09
-
17:25
-
17:03
-
16:51
-
13:43
-
12:37
-
12:28
-
11:47
-
10:56
-
09:34
-
06:19
-
00:00
- 24 октября 2020
-
22:51
-
22:39
-
22:30
-
22:04
-
21:48
-
21:39
-
21:12
-
20:59
-
20:43
-
20:02