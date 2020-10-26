Глейхенгауз прокомментировал второе место Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Дарьи Усачёвой на этапе Кубка России в Сочи. Усачёва заняла второе место, уступив лишь Анне Щербаковой.

«У неё сегодня в произвольной программе была техническая ошибка на тулупе в каскаде – это было неожиданно, ведь приземление с первого прыжка было хорошим. Будем разбираться, но в целом она очень достойно показала себя на первых двух соревнованиях. Она стрессоустойчива, может катать на максимум то, что умеет.

Тройной аксель пока в процессе, у него хорошая высота, но пока немного не хватает крутки – даже если она его почти выезжает, есть недокруты. Сначала надо докрутить, потом будем говорить о выезде и уже дальше вставлять в программы. Главное, что она его тренирует, а кто тренирует – у тех и получается», — цитирует Глейхенгауза ТАСС.