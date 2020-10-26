Жулин — об отсутствии Загитовой в списке величайших фигуристов: это всё субъективно!

Тренер Александр Жулин прокомментировал невключение олимпийской чемпионки Алины Загитовой в список 25 лучших фигуристов всех времен по версии авторитетного американского сайта Yardbarker.

«Отсутствие Загитовой в списке? Там и Ягудина нет! Это не обсуждается? Да потому что они дебилы, из-за этого и не обсуждается. Там много кого нет. Нельзя на этом зацикливаться, это просто фанатская история. В этом списке нет многих достойных людей. Это всё субъективно! А фанаты только зациклены на Медведевой и Загитовой. Подождите пару лет, это история вообще исчезнет», — приводит слова Жулина Sport24.

Загитова — победительница Олимпиады-2018, чемпионка мира и Европы.

В топ-25 вошли такие советские и российские фигуристы, как Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Евгения Медведева, Евгений Плющенко и Ирина Роднина.