«Это наши девочки». Лайшев поздравил Щербакову и Косторную с присвоением звания МСМК

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что российским фигуристкам Анне Щербаковой и Алёне Косторной присвоены звания мастеров спорта России международного класса.

«Это здорово! Мы поздравляем Щербакову и Косторную. Это наши девочки, выступают за «Самбо-70».

Ещё один успех школы и отделения фигурного катания «Хрустальный». И, естественно, Этери Тутберидзе», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020). 17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). Спортсменки вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе, но в межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко.