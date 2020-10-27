Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Это наши девочки». Лайшев поздравил Щербакову и Косторную с присвоением звания МСМК

«Это наши девочки». Лайшев поздравил Щербакову и Косторную с присвоением звания МСМК
Фигурное катание / Кубок России 0

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал новость о том, что российским фигуристкам Анне Щербаковой и Алёне Косторной присвоены звания мастеров спорта России международного класса.

«Это здорово! Мы поздравляем Щербакову и Косторную. Это наши девочки, выступают за «Самбо-70».

Ещё один успех школы и отделения фигурного катания «Хрустальный». И, естественно, Этери Тутберидзе», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020). 17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). Спортсменки вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе, но в межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко.

Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020