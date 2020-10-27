«Ай да Саша! Такого ещё не было!» Плющенко отреагировал на новый прыжок Трусовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём «инстаграме» новую запись. Он показал новый прыжок Александры Трусовой на тренировке. Фигуристка исполнила четверной лутц.

«Ай да Саша! Ай да молодца! Четверной лутц с руками наверх, такого ещё не было!» — написал в своём «инстаграме» Плющенко, выложив видео прыжка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Плющенко.

Трусова во время межсезонья перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.