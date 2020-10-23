Трусова вспомнила, как дедушка напророчил ей титул олимпийской чемпионки

Российская фигуристка Александра Трусова вспомнила, как её дедушка выразил уверенность, что она станет олимпийской чемпионкой. По словам спортсменки, это произошло после неудачного выступления российских фигуристов на Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

«Наша семья смотрела трансляции соревнований по всем видам спорта, но фигурное катание стояло на почётном месте. Ещё бы — ведь растёт ребёнок-фигурист!

Те Игры были для наших фигуристов не самыми удачными. Только две медали: серебро и бронза. У Евгения Плющенко и у танцевальной пары Оксаны Домниной и Максима Шабалина. А вот в женском одиночном Россия осталась совсем без наград. Какому болельщику понравится, когда страна проигрывает и над пьедесталом поднимаются чужие флаги? Расстроенный папа переключил телевизор на другой канал: «Эх! Пролетели наши одиночницы!»

Дедушка решил разрядить обстановку: «Да подожди! Наша Саша ещё не выросла! Вырастет и станет чемпионкой!» Конечно, это была шутка. Но дедушка зря шутил — я юмора не поняла и приняла всё за чистую монету.

На следующий день, на занятии я подошла к Ольге Михайловне (Шевцовой — первый тренер спортсменки. — Прим. «Чемпионата») с новостью о том, что хочу стать олимпийской чемпионкой, стоять на пьедестале, чтоб надо мной поднимался флаг России, а папа с дедушкой гордились, что страна не «пролетела». Ольга Михайловна меня внимательно выслушала и сказала что-то вроде: «Очень хорошая мечта! И она обязательно сбудется, если будешь много работать!» У меня сразу будто выросли крылья, и я побежала тренироваться. Так, чтобы стать лучшей в группе, потом в Рязани — а там и до Олимпиады недалеко», — цитирует Трусову Sport24 со ссылкой на автобиографию фигуристки.