Фигуристка Петросян: сравнения с Медведевой поднимают мне настроение

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победителем соревнования юниорок на третьем этапе Кубка России, проходившем в Сочи, рассказала, как относится к сравнениям с серебряным призёром Олимпийских игр Евгении Медведевой.

«Я очень уважаю Евгению Медведеву, она очень хороший человек. Такое сравнение даже как-то поднимает мне настроение. Иногда у нас с Евгенией даже получается покататься на одном льду», – цитирует Петросян ТАСС.

Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. Медведева после Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане покинула группу Тутберидзе и занималась с канадским специалистом Брайаном Орсером, но в 2020 году вернулась к прежнему тренеру. Из-за пандемии и закрытия границ Медведева не могла вернуться в Канаду, чтобы продолжать работу с Орсером.