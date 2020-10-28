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Инстаграм-аккаунт команды Тутберидзе заблокирован

Инстаграм-аккаунт команды Тутберидзе заблокирован
Фигурное катание 0

Админстрация социальной сети «Инстаграм» заблокирована аккаунт команды Этери Тутберидзе. В настоящее всеря все фотографии и видео, размещённые в профиле, не отображаются. О причинах такого решения администрации не сообщается.

Одной из причин, по которой могут заблокировать аккаунт в «Инстаграме», является большое количество жалоб на содержание контента страницы.

Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году она была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (ISU).

Воспитанницами Тутберидзе являются Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие фигуристки.

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