Трусова: после смены тренеров многое поменялось – скольжение, передача образа, техника

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала об изменениях в тренировочном процессе после перехода из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«Я считаю, что очень многое поменялось. Где-то чуть поменялась, может быть, техника прыжков. Но в основном, конечно же, скольжение, передача образа – мы очень много работаем над этим, проводим специально много льдов, чтобы улучшить катание. Поэтому, считаю, что улучшения заключаются в этом», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале Cafecito con Masha.
15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный (2019) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при. О переходе Александры в академию «Ангелы Плющенко» стало известно в мае 2020 года.
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