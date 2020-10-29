Беременная Анна Погорилая показала свежее фото
Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. В настоящее время 22-летняя спортсменка находится на седьмом месяце беременности.
«Во время интервью я рассказала, что придерживаюсь особой системы питания. В такой важный период жизни очень важно сбалансированное питание и особая забота об организме», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.
Анна Погорилая, которая официально ещё не объявила о завершении карьеры, впервые сообщила о беременности 22 октября.
Анна Погорилая впервые показала фото, на котором видна её беременность
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