Беременная Анна Погорилая показала свежее фото

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. В настоящее время 22-летняя спортсменка находится на седьмом месяце беременности.

«Во время интервью я рассказала, что придерживаюсь особой системы питания. В такой важный период жизни очень важно сбалансированное питание и особая забота об организме», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.

Анна Погорилая, которая официально ещё не объявила о завершении карьеры, впервые сообщила о беременности 22 октября.