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«У Жени непривычный для неё стиль». Судья Кожемякина оценила новые программы Медведевой

«У Жени непривычный для неё стиль». Судья Кожемякина оценила новые программы Медведевой
Фигурное катание / Гран-при 0

Технический контролёр ISU в одиночном катании Ольга Кожемякина поделилась впечатлениями от новых программ Евгении Медведевой.

«У Жени Медведевой короткая программа в её стиле, очень ей идёт. В произвольной программе выбор темы был очень неожиданным, это непривычный для неё стиль, но, если она всё доработает, будет интересно. Пока Женя была физически не готова её выкатать. Она тренировалась с перерывами, начала подготовку позже всех. Но Жене подвластен любой стиль, главное, чтобы были здоровье и нормальный тренировочный процесс.

Раз уж она вернулась к Этери Георгиевне, то прекрасно понимает, проработав там 11 с лишним лет, какой её ждёт режим тренировок. И готова к серьёзной работе. А серьёзная работа всегда приносит результат», — заявила Кожемякина в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Медведева попала в список величайших фигуристов от Yardbarker, Загитова — нет
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