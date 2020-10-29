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Екатерина Боброва и Влад Соколовский станут гостями программы «Вечерний Ургант»

Екатерина Боброва и Влад Соколовский станут гостями программы «Вечерний Ургант»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва вместе со своим партнёром по шоу «Ледниковый период» Владом Соколовским станет героем свежего выпуска программы «Вечерний Ургант». Об этом спортсменка сообщила на своей странице в «Инстаграме».

«Конечно, непередаваемые эмоции каждый раз, когда приходишь на «Вечерний Ургант»! Не хочется уходить, а когда время всё-таки заканчивается, обязательно хочется вернуться ещё! Так что я перед уходом хотела кинуть монетку, но рядом был только кулер. Надеюсь, появится ещё прекрасный повод вернуться», — написала Екатерина Боброва.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.

Выпуск «Вечернего Урганта», в котором Боброва и Соколовский расскажут о своём участии в «Ледниковом периоде», выйдет в эфир Первого канала сегодня, 29 октября.

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