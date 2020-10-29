Бузова упала с поддержки, Загитова предстала в необычном образе. Лучшие фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки пятого выпуска шоу «Ледниковый период», который будет показан на Первом канале в ближайшие выходные. В шоу приглашенная звезда встаёт в пару с титулованным профессиональным фигуристом. Выступление пар оценивает жюри во главе с Татьяной Тарасовой. Ведущие шоу — Алина Загитова и Алексей Ягудин. Участники, которые набрали меньшее количество баллов, выбывают из соревнований.
Актриса Ольга Кузьмина вместе с серебряным призёром Олимпийских игр Александром Энбертом зажгли на льду под музыку из «Стиляг». Певец Влад Топалов и олимпийская чемпионка Елена Ильиных исполнили жгучий танец «Кармен». Разбрасыванием еды и разбитым яйцом завершилось выступление пары Вольфганг Черни и Оксана Домнина. Перерезав ленту, Ольга Бузова открыла выступление со своим партнёром Дмитрием Соловьёвым. Номер Влада Соколовского и Екатерины Бобровой запомнился эмоциональной концовкой для обоих. Яна Хохлова и Вячеслав Чепурченко исполнили номер со сложным поддержками, что оценили судья при принятии решения.
Первая часть лучших кадров со съёмок шоу «Ледниковый период» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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