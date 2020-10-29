«Неделя и три дня». Косторная готова к первым соревнованиям в сезоне

Российская фигуристка Алёна Косторная готовится к первым в сезоне официальным выступлениям.



«Неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне, — написала Косторная на своей странице в »Инстаграме".

17-летняя фигуристка планирует выступить на четвёртом этапе Кубка России, который с 8 по 12 ноября пройдёт в Казани.



В межсезонье Косторная сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».



В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.