«Неделя и три дня». Косторная готова к первым соревнованиям в сезоне

Российская фигуристка Алёна Косторная готовится к первым в сезоне официальным выступлениям.
«Неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне, — написала Косторная на своей странице в »Инстаграме".
17-летняя фигуристка планирует выступить на четвёртом этапе Кубка России, который с 8 по 12 ноября пройдёт в Казани.
В межсезонье Косторная сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».
В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.
- 29 октября 2020
-
17:56
-
17:06
-
15:56
-
15:30
-
15:03
-
14:22
-
13:31
-
13:30
-
13:19
-
12:00
-
11:42
-
00:32
-
00:10
- 28 октября 2020
-
19:43
-
19:13
-
18:44
-
18:26
-
17:51
-
16:27
-
14:28
-
13:42
-
12:25
-
12:02
-
11:51
-
09:57
-
09:14
- 27 октября 2020
-
23:56
-
22:34
-
21:23
-
19:26
-
19:01
-
18:41
-
16:19
-
15:23
-
14:56