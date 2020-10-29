Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Неделя и три дня». Косторная готова к первым соревнованиям в сезоне

«Неделя и три дня». Косторная готова к первым соревнованиям в сезоне
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Алёна Косторная готовится к первым в сезоне официальным выступлениям.

«Неделя и три дня до моих первых соревнований в сезоне, — написала Косторная на своей странице в »Инстаграме".

17-летняя фигуристка планирует выступить на четвёртом этапе Кубка России, который с 8 по 12 ноября пройдёт в Казани.

В межсезонье Косторная сменила тренера, перейдя из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. В отличие от двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой, совершившей аналогичный переход в мае, Косторная перед принятием решения начала подготовку к новому сезону у тренеров «Самбо-70».

В академии Плющенко Алёне решили сменить обе уже поставленные программы. К контрольным прокатам успели подготовить короткую, а с произвольной Алёна снялась, мотивировав отказ от выступления ненакатанной программой.

«Ангелы Плющенко» показали свежие фото с тренировок Алёны Косторной
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020