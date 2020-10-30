И. о. главы РУСАДА заявил, что его сотрудники непричастны к утечке информации по Сотсковой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело внутреннее расследование и выяснило, что действующие сотрудники организации непричастны к появившейся в СМИ информации об отстранении бывшей фигуристки Марии Сотсковой за подделку документов для объяснения допингового нарушения. Об этом рассказал исполняющий обязанности гендиректора РУСАДА Михаил Буханов.

Напомним, РУСАДА дисквалифицировало Сотскову на 10 лет за подделку медицинской справки. Фигуристка не уведомила антидопинговую организацию о завершении карьеры и прошла тест, в котором было обнаружено запрещённое вещество. Объяснить его присутствие в организме Мария пыталась с помощью той самой справки. Также Сотскова нарушила правила доступности для тестирования.

«То, что произошло, противоречит стандарту. Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что действующие сотрудники РУСАДА к этому непричастны.

Можем ли мы уволить за такое человека? В первую очередь будет назначена служебная проверка, и по её итогам будут сделаны выводы и приняты решения. Каждый сотрудник защищен Трудовым кодексом, и нарушать его никто не будет», — цитирует Буханова «Р-Спорт».