Алексей Ягудин поздравил с Днём тренера всех наставников, кроме Алексея Мишина

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин на своей странице в «Инстаграме» поздравил наставников с Днём тренера.

«С Днём тренера! Александр Майоров поставил на лёд. Тарасова Татьяна и Николай Морозов, спасибо вам за настоящее», — написал Ягудин.

Посмотреть фотографию можно на странице Алексея Ягудина в "Инстаграме".

При этом Ягудин не упомянул Алексея Мишина. Под руководством специалиста он завоевал бронзовую медаль чемпионата мира (1997), а также стал победителем чемпионата Европы (1998).

Кроме победы на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити в активе Ягудина четыре золотые медали чемпионатов мира и три награды высшей пробы континентальных первенств. После окончания профессиональной спортивной карьеры Алексей выступает в ледовых шоу и работает на телевидении.