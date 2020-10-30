«Ай умница, ай умница!» Плющенко отреагировал на каскад в исполнении Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил каскад тройной аксель — тройной тулуп в исполнении Александры Трусовой, который та продемонстрировала на тренировке.

«Рабочие моменты… С тренером Евгением Плющенко София Титова, разбор тренировочного проката программы, на льду Трусова Александра, 3A+3T», — отмечается в подписи к видео, которое появилось в «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

«Ай умница, ай умница!» — сказал в видео Плющенко, комментируя каскад Трусовой.

Трусова во время межсезонья перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.