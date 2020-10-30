Гомельский: хотелось бы, чтобы тексты, что произносит Загитова, были покрасочней
Владимир Гомельский, который комментирует телешоу «Ледниковый период» с 2008 года, ответил на критику болельщиков в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой, ставшей ведущей проекта в 2020 году. 18-летнюю Загитову ругали за плохую дикцию.
«Но она учится. Рядом с ней замечательный Алексей Ягудин, который отлично владеет русским языком и обладает хорошей дикцией. Мне думается, он отдельно этим занимается. А для Алины ошибки простительны. Это её первый опыт в качестве ведущей, но хотелось бы нашим редакторам прибавить фантазии: чтобы те тексты, что произносит Загитова, были покрасочней. Тогда с её девичьим обаянием и искренностью к ней придут уверенность и успех», — приводит слова Гомельского «Экспресс-газета».
Главный стилист «Ледникового периода» ответил на критику нарядов Алины Загитовой
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