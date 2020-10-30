Москвина подтвердила, что Бойкова и Козловский выступят на этапе Кубка России в Казани

Тренер Тамара Москвина подтвердила, что чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на четвертом этапе Кубка России в Казани. Третий этап соревнований, в Сочи, фигуристы пропустили из-за коронавируса у партнёра.
«Как подготовились, так и выступят, программы зрители уже видели на контрольных прокатах, на турнире в Казани, в принципе, тот же полный набор, хотя, безусловно, раз за разом что-то прибавляется, что-то убираем. Как только получили официальное подтверждение, что результаты тестов на коронавирус отрицательные, так и приступили к тренировкам, постарались как можно быстрее забыть об этой болезни. Каждый спортсмен старается прокататься как следует. То, что у них в Казани получится, будет результатом их подготовки до коронавируса, и то, что они успели сделать после восстановления, — закидывать всех шапками, что кататься будут великолепно, не будем, будут стараться сделать хорошо, а насколько — покажет результат на табло», — приводит слова Москвиной ТАСС.
Этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября.
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