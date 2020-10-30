Елизавета Туктамышева решила отпраздновать Хеллоуин. Подписчики оценили её маску

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что была бы рада сходить на вечеринку, посвящённую Хеллоуину.

«Сегодня Хеллоуин! Колитесь, будете праздновать? В России вообще проводятся вечеринки на эту тему? С удовольствием сходила бы по возможности. А пока нет вечеринки, надену маску нормального отдохнувшего человека, а то каждый день так не походишь», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Подписчики сразу же поправили фигуристку, что Хеллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. На это Елизавета ответила: «Для меня сегодня». Другие подписчики в комментариях обыграли слова Туктамышевой о маске: «Тебе и маску не надо», «Вам эта маска очень!», «Правильно, Лиза, а метлу пока можно поставить в угол. До праздника».