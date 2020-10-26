Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Жулин: если Туктамышева сбросит пару килограммов, глядишь, и четверной вернётся

Жулин: если Туктамышева сбросит пару килограммов, глядишь, и четверной вернётся
Фигурное катание / Кубок России 0

Тренер Александр Жулин высказал мнение, что судьи на третьем этапе Кубка России были объективны. Тройные аксели Елизаветы Туктамышевой были оценены по достоинству, а вот в других элементах спортсменка допустила ряд незначительных ошибок и недобрала баллы.

После короткой программы Анна Щербакова, отличающаяся красивыми вращениями, оказалась выше в протоколе, чем Туктамышева, исполнившая элемент ультра-си — тройной аксель. При этом Щербакова допустила грубую ошибку в каскаде, а в катании Туктамышевой видимых погрешностей не было.

«Судьи были на высоте, всё сделали правильно. Лиза получила космический балл за тройной аксель. А потом возникли ошибка на вращении и недокрут на тройном тулупе в каскаде. А у девочек Этери Тутберидзе не забалуешь, они не хотят терять ни одного очка. Поэтому надо искать достоинства у соперников и недостатки у себя. Только в этом заключается путь к успеху.

Я уважаю Алексея Мишина, мне очень нравится Лиза и её постановки в этом году. Больше чем уверен, что если она подтянет физику, сбросит пару килограммов, то у неё всё станет на место. Глядишь, и четверной вернётся. Как фанат этого тандема искренне желаю, чтобы прошедший пубертат человек смог бороться на равных с девочками Тутберидзе. Пока это невозможно. Видно, что ей тяжело. Но мне кажется, победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах за 15-16-летними фигуристками. Потому что, к сожалению, после подросткового возраста всё замедляется в два раза», — приводит слова Жулина RT.

Без судейских подарков. Щербакова с лишним прыжком разгромила Туктамышеву в Сочи
А 14-летняя Усачёва плакала. Помощники Тутберидзе оставили её в полном одиночестве.
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020