Бутырская прокомментировала слухи об алкоголизме Лобачёвой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала слухи о том, что серебряная медалистка Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года Ирина Лобачёва страдает от алкоголизма. Ранее об этом неоднократно заявлял её бывший муж Иван Третьяков.



«Я Ирину видела до пандемии. Она прекрасно выглядела! Приезжала на машине на тренировки каждую субботу, мы на одном катке работали. Она была, как я помню, с молодым мужем. Каждую субботу я её встречала. Стабильно.



Я не знаю, что с ней сейчас. Не читала прессу, у меня трое детей, муж в Сочи тренируются, времени порой не хватает. Но сколько я работаю, ничего такого «страшного» об Ирине даже не слышала! Удивлена, что мне задают такие вопросы про неё. Я ничего необычного в ней не заметила! Мы не были близкими подругами, но всегда здоровались, и, повторюсь, выглядела Ирина отлично!" — цитирует Бутырскую «Московский комсомолец».