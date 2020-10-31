Авербух — Бузовой: ты не помнишь, что лежала на льду?

После проката номера под песню Mambo Gopher в исполнении Имы Сумак в очередном выпуске шоу «Ледниковый период» между вышедшей со льда телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и постановщиком проекта Ильёй Авербухом произошёл интересный разговор.
Авербух: Оля, ты так хорошо каталась — как никогда! Ты сегодня была просто великолепна.
Бузова: А мы упали? Мы же не упали!
Авербух: Вы не упали, вы лежали на льду.
Бузова: Мы лежали на льду? Нет, не может этого быть.
Авербух: Ты не помнишь, что лежала на льду?
Бузова: Я вообще не помню.
Авербух: Ты здесь полежала, отдохнула и пошла.
Бузова: Так и было задумано! Это страсть.
Ольге и её партнёру Дмитрию Соловьёву практически безошибочно удалось исполнить номер, если не считать нелепого падения после исполнения невысокой поддержки. Бузова, спускаясь на лёд с уровня колен Соловьёва, не устояла, уронив вместе с собой и партнёра. Опытный Дмитрий в ритме танца встал, подняв партнёршу, и так быстро продолжил исполнение, что особого внимания на этот эпизод Ольга не обратила.
За своё выступление Бузова и Соловьёв получили от судей оценки 5,8 за технику и 5,9–6,0 за артистичность.
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