Виктория Сафонова обыграла двух российских фигуристок на турнире Ice Star
Выступающая за Беларусь москвичка Виктория Сафонова одержала победу на турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске. Сафонова практически безошибочно исполнила свою программу, за что получила от судей высокие оценки за технику.
Её основные соперницы, россиянки Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, упали после исполнения одного и того же каскада: двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, а также допустили несколько степ-аутов и других мелких ошибок.
Перед произвольной программой трёх фигуристок в турнирной таблице разделял один балл.
Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь
Женщины
1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 200,66.
2. Анастасия Гулякова (Россия) – 181,97.
3. Софья Самодурова (Россия) – 179,14.
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