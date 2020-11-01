Виктория Сафонова обыграла двух российских фигуристок на турнире Ice Star

Выступающая за Беларусь москвичка Виктория Сафонова одержала победу на турнире серии «челленджер» Ice Star в Минске. Сафонова практически безошибочно исполнила свою программу, за что получила от судей высокие оценки за технику.

Её основные соперницы, россиянки Софья Самодурова и Анастасия Гулякова, упали после исполнения одного и того же каскада: двойной аксель – ойлер – тройной сальхов, а также допустили несколько степ-аутов и других мелких ошибок.

Перед произвольной программой трёх фигуристок в турнирной таблице разделял один балл.

Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Ice Star. Минск, Беларусь

Женщины

1. Виктория Сафонова (Беларусь) – 200,66.

2. Анастасия Гулякова (Россия) – 181,97.

3. Софья Самодурова (Россия) – 179,14.