Жулин отреагировал на победу бывшей россиянки Сафоновой, выступающей за Беларусь

Двукратный призёр Олимпийских игр, ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал победу выступающей за Беларусь москвички Виктории Сафоновой, которая выиграла турнир серии «челленджер» Ice Star в Минске. Сафонова опередила россиянок Анастасию Гулякову и Софью Самодурову.

«Раз тогда Сафонову отпустили в Беларусь, значит, не видели в ней перспектив. Так часто бывает: отпустили Кузьмину, она за Словакию всё в биатлоне выиграла.

Что касается Самодуровой, то сейчас происходит небольшой спад. Она срывает прыжки, которые никогда не срывала. Когда Самодурова наберёт форму, то будет вполне конкурентноспособна. Надеюсь, она сможет вернуться на топ-уровень», — рассказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.