Евгения Медведева отказалась дозаявляться на этап Кубка России в Казани

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева отказалась дозаявляться на четвёртый этап Кубка России в Казани, который пройдёт с 8 по 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Напомним, Медведева пропустила первый и второй этапы Кубка России, которые прошли в Сызрани и Москве соответственно. Евгения прошла медобследование из-за обострившейся травмы спины, позднее выяснилось, что у неё проблемы с защемлением нерва спины. Несмотря на это, 15 октября Медведева возобновила тренировки.

Этап Кубка России является отборочным турниром на декабрьский чемпионат России в Челябинске. Согласно регламенту ФФККР, в турнире могут участвовать спортсмены, выступившие на двух этапах Кубка России.