Волосожар пожаловалась, что из-за «бешеного графика» мало общается с 3-летней дочкой

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар пожаловалась, что из-за напряжённого графика проводит мало времени с трёхлетней дочерью Анжеликой. Напомним, в настоящее время Волосожар участвует в телепроекте «Ледниковый период».

«Мне не хватает Ликуси. Сейчас такой бешеный график, что у нас почти не осталось времени на двоих.

Лучшие дни на свете — это когда мы можем полдня провести дома, в пижамах! Вместе что-то готовить, завтракать, играть, дурачиться.

Обожаю такие моменты и знаю, что Лика тоже. Малышка всегда готова на любые приключения и поездки с нами, главное — чтобы папа и мама были рядом.

Как только получится устроить выходной, проведём все вместе пижамный день дома! Мне кажется, это идеальный план для отдыха, согласны?» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с дочкой.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.