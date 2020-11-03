Волосожар пожаловалась, что из-за «бешеного графика» мало общается с 3-летней дочкой

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар пожаловалась, что из-за напряжённого графика проводит мало времени с трёхлетней дочерью Анжеликой. Напомним, в настоящее время Волосожар участвует в телепроекте «Ледниковый период».
«Мне не хватает Ликуси. Сейчас такой бешеный график, что у нас почти не осталось времени на двоих.
Лучшие дни на свете — это когда мы можем полдня провести дома, в пижамах! Вместе что-то готовить, завтракать, играть, дурачиться.
Обожаю такие моменты и знаю, что Лика тоже. Малышка всегда готова на любые приключения и поездки с нами, главное — чтобы папа и мама были рядом.
Как только получится устроить выходной, проведём все вместе пижамный день дома! Мне кажется, это идеальный план для отдыха, согласны?» — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с дочкой.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
- 3 ноября 2020
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42
-
18:52
-
17:21
-
16:32
-
15:43
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
12:22
-
11:01
-
10:23
-
09:40
-
09:16
- 1 ноября 2020
-
23:19
-
22:58
-
21:06
-
18:43
-
17:28
-
13:01
-
10:55
-
09:51
-
00:41