Ильиных — о Топалове: когда Влад первый раз на лёд вышел, его дикая энергия сшибала

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных рассказала о партнёре по «Ледниковому периоду» — певце Владе Топалове.

«Когда он первый раз вышел на лёд, его дикая энергия сшибала. Сразу поняла, что всё получится. Видно посыл человека, контакт мозга с ногами, а это большая редкость.

Красивый, трудоспособный, с невероятным количеством энергии. Мне кажется, больше, чем Влад, не работает никто. Если бы у меня была возможность находиться с ним на льду 24/7, он бы столько и работал. Он в первую очередь мужчина, и это очень ценно, это отражается в катании, поддержках.

Он строго к себе относится, а мне хочется, чтобы был помягче. Ругать буду я.

Моё единственное открытие – Влад и то, чему он учит меня вне льда. Какие-то жизненные разговоры, мысли – его человеческое мышление очень интересно, он очень глубокий, говорит много правильных вещей. Он самая большая победа этого проекта», – приводит слова Ильиных People Talk.

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».