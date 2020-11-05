Губерниев встал на колено перед Загитовой в прямом эфире. Фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев встал на колено перед олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Таким образом Губерниев выразил уважение к заслугам Загитовой в спорте, поздравив спортсменку с победой в номинации «Самая популярная спортсменка страны» по версии телеканала.
Фото: https://matchtv.ru/
18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. В настоящее время Алина учится на первом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), а также является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
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