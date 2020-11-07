Глейхенгауз показал фото с Загитовой после премьеры номера «Эсмеральда»

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову с премьерой показательного номера «Эсмеральда», поставленного на мелодии из мюзикла «Нотр-дам де Пари». Премьера состоялась во второй части гала-вечера фестиваля «Влюблённые в фигурное катание», который прошёл сегодня, 7 ноября, в Москве.

Номер был поставлен Глейхенгаузом к чемпионату мира 2020 года в Монреале, который из-за пандемии коронавируса был отменён. Загитова должна была выступить в гала-шоу как чемпионка мира 2019 года.

«Вау! Премьера «Эсмеральды» состоялась! Я испытал бурю эмоций и до сих пор под впечатлением! Алина такая одна, поэтому она олимпийская чемпионка! А как вам?» — написал Глейхенгауз на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Глейхенгауза в «Инстаграме».