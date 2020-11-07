Алина Загитова показала премьеру «Эсмеральды» на гала-шоу в Москве. Видео

Олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова во второй части гала-вечера фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» в Москве исполнила показательную программу «Эсмеральда», поставленную на мелодии из мюзикла «Нотр-дам де Пари».

Номер был поставлен хореографом Даниилом Глейхенгаузом к чемпионату мира 2020 года в Монреале, который из-за пандемии коронавируса был отменён. Загитова должна была выступить в гала-шоу как чемпионка мира 2019 года. Премьера «Эсмеральды» получилась безошибочной и очень красивой. (Исполнение номера начинается с отметки 2:30.12 на видео).

Видео можно посмотреть на канале TVSTART в YouTube. Права принадлежат Телерадиокомпании «СТАРТ».

В первой части вечера Загитова показала номер Outro, поставленный в память о хореографе Людмиле Шалашовой, маме Глейхенгауза.