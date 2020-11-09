Скопцова и Алёшин выиграли ритмический танец на этапе Кубка России в Казани

Москвичи Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в ритмическом танце на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит Казани. Второе место занимают Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими идут Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.
Произвольный танец дуэты покажут завтра, 10 ноября.
На этапе Кубка России в Казани также должны были выступить танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, но спортсмены снялись с соревнований из-за болезни тренера.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцы. Ритмический танец
Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 79,36.
Светлана Лизунова / Александр Вахнов (Москва) – 63,95.
Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 57,69.
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